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Владивосток23 августа 2022 6:21

Ищите, устроим ему: владивостокцы разыскивают гонщика, сбившего ребенка

Мотоциклист в пригороде Владивостока в районе Седанки сбил ребенка и скрылся
Ростислав САХАЛИНОВ
Тематическая иллюстрация из архива КП.

Тематическая иллюстрация из архива КП.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ребенок пострадал от столкновения с мотоциклом во Владивостоке во вторник, 23 августа. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях. Малыш в тяжелом состоянии.

Как стало известно dv.kp.ru, происшествие случилось в районе Седанки. На 5-летнего мальчика наехали два мотоциклиста (пока неясно, кто именно выступил виновником аварии) на желтом и черном байках. Оба скрылись с места ДТП.

Родители просят очевидцев сообщить о возможных подозреваемых и детали инцидента. Обратиться можно в правоохранительные органы или в редакцию «Комсомольской правды – Владивосток».

Напомним, ранее стало известно о том, что трое несовершеннолетних детей в регионе пострадали от наездов автомобилистов за сутки. Более того, в чудовищной аварии скончался 3-летний ребенок на федеральной трассе в Приморье. Всего деблокировать пришлось пять человек, трое погибли. По факту ДТП заведено уголовное дело.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

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