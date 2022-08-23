Необходимо быть осторожным на дороге и не оставлять детей без присмотра. Фото: "КП" Архив

Всего за три дня во Владивостоке произошли три аварии с участием несовершеннолетних пешеходов. Об этом «КП – Владивосток» рассказали в приморском УМВД. В одном из ДТП пострадал годовалый ребенок.

Первое ДТП произошло на улице Десантная. Женщина на автомобиле Honda Vezel сбила на годовалого ребенка прямо во дворе 21-го дома. Тот играл неподалеку от родителей, которые «проморгали» девочку, когда та попала под машину. Повезло, что малышка отделалась только ушибами и ссадинами, ведь все могло сложиться иначе

Следующее столкновение случилось на улице Сафонова, 39. 28-летняя девушка ехала на Honda Crossroad с улицы Гризодубовой в направлении Тетюхинской. Она не заметила семилетнего мальчика , катающегося на детском самокате, и сбила его. Сейчас ребенок находится на лечении.

В третьей аварии пострадал пятнадцатилетний мальчик. На Партизанском проспекте, 21, водитель Hyundai Creta также не заметила подростка и наехала на подростка. Ребенок с ушибами отправился в больницу. Сейчас все случаи ДТП проверяет полиция.

Правоохранители напоминают, что необходимо быть осторожным на дороге и не оставлять детей без присмотра, а также не позволять им играть и перебегать дорогу в неположенных местах.

Напомним, ранее dv.kp.ru писал, что на федеральной трассе Хабаровск-Владивосток в результате жуткой аварии погиб трехлетний ребенок, его мать и еще одна женщина. Водитель и двое несовершеннолетних выжили. Мужчина перевозил пассажиров без прав, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик.

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