Массовое ДТП на Седанке сковало дорогу во Владивостоке

Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

Удручающее ДТП сковало дорогу в пригороде Владивостока. На участке трассы зафиксировали пробку: четыре автомобиля, как будто бы в кино, пострадали нелепой случайности, ударившись друг об друга. Предварительные детали сообщили в местном паблике аварийных комиссаров.

Водитель на Ssang Yong уходил от столкновения с Toyota Noah, но в итоге ударил Toyotra Wish. Последний врезался в бетонный отбойник. Ssang Yong всё же зацепил Noah.

Следом ехал большегруз Hino. Увидев аварию, водитель начал тормозить, заднюю часть грузовика занесло. Машина врезалась в тот же бетонный отбойник, зацепив еще и Toyota Vitz. Известно как минимум об одном пострадавшем, который ехал в Ssang Young. Это пассажир авто.

Затор зафиксирован на улице Маковского в сторону Артема вплоть до ТРК «Седанка-сити», суля по онлайн-картам.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом ДТП в районе Седанки. Мотоциклист наехал на ребенка, отчего последний оказался в больнице в тяжелом состоянии.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.