День флага РФ отметили 22 августа. Фото: Правительство Приморского края

22 августа в Приморье приморцы отметили один из самых знаменательных праздников нашей страны – День флага РФ. Во многих городах и районах края стартовали авто- и велопробеги, а также тематические конкурсы, акции, флешмобы и экскурсии, посвященные истории Родины. О том, как прошел автопробег в столице Дальнего Востока корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала региональный координатор федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Анна Алеко.

По городу проехало около 100 машин с триколором. Фото: Правительство Приморского края

В понедельник около 100 машин стартовали от центральной площади и прошел по всему городу. В том числе по Золотому и Русскому мостам. Конечной точкой патриотической поездки стала Ворошиловская батарея. В мероприятии поучаствовали более 200 жителей и гостей города. В том числе и представители общественных организаций, молодежь и активисты.

У всех участников мероприятия было прекрасное настроение. Фото: Правительство Приморского края

– Когда мы прибыли на место, атмосфера была такая словно мы встречаем Новый год. Настолько было весело. Люди смеялись, кричали какие-то лозунги, улыбались, а потом мы развернули огромный флаг. Именно он олицетворяет наши традиции и историю, которая насчитывает уже более 310 лет. Интерпретируют цвета по-разному. Например, сейчас красный считается цветом крови, пролитой воинами, синий – небом и верой, белый – облаками либо же миром. А раньше белый цвет символизировал свободу, красный державность, а синий – Богородицу. Все это наши духовные скрепы, которые связывают нас с прошлым. А без прошлого, как известно, нет и настоящего. Я надеюсь, что над Донбассом и во многих его точках все больше будет возноситься полотен триколора. Это важно, как для нас, так и для наших солдат. Защищающих мирных жителей от нацизма.

Региональный координатор федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Анна Алеко. Фото: Правительство Приморского края

Анна также отметила, что молодежь Приморья прекрасно знает гимн России, а также с уважением относится к флагу их страны. Кстати, в день празднования на центральной площади Владивостока активисты «Молодой Гвардии» провели флешмоб #силаVправде и организовали масштабную акцию по вручению ленточек в стиле триколор жителям и гостям Приморской столицы.

Автопробег завершился раскрытием огромного флага. Фото: Правительство Приморского края

Приморцы с уважением относятся к флагу своей страны. Фото: Правительство Приморского края

Автопробег стартовал с центральной площади. Фото: Правительство Приморского края

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