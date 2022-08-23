Фото: пресс-служба УМВД Приморья

Трагическая масштабная авария произошла в Приморье на 452 километре федеральной трассы Владивосток-Хабаровск. В Кировском районе скончались три человека, включая 3-летнего малыша. Полиция провела проверку и завела уголовное дело по факту ДТП, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ по Приморью.

Следователи считают, что вечером накануне, 22 августа 2022 года, водитель Toyota Camry сел за руль пьяным и без водительских прав, выскочил на встречную полосу и в итоге врезался в большегруз DAF XF. 34-летний мужчина вез еще шесть человек, включая трех детей. Их матери мертвы. С травмами увезли 11-летнюю девочку и 4-летнего мальчика. Последнего ребенка вынесло в детском кресле на обочину дороги, как уже писала «Комсомольская правда – Владивосток».

Обстоятельства уточняются. Уголовное дело завели по факту части 6 статьи 264 УК РФ за нарушение правил управления автомобилем, повлекшее по неосторожности смерть трех человек. Вероятно, фигурантом дела выступит выживший водитель Toyota Camry. Если вина подтвердится, ему может грозить срок до 12 лет лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.