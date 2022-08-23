Две социальные практики Приморья получили высокую оценку экспертов России

Практики презентовали на платформе «Смартека». Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Некоторые регионы России заинтересовались двумя лучшими социальными практиками Приморья. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства. Свои проекты специалисты презентовали на платформе Агентства стратегических инициатив «Смартека».

В министерстве труда и социальной политики Приморья поделились, что внимание экспертов привлекла газета для пожилых людей «Мы вместе», также она получила высокую оценку. Издание выпускают с 2017 года каждый месяц в рамках регионального проекта «Старшее поколение», а создали ее для жителей Лесозаводска, Спасска-Дальнего и Лесозаводска, которые находятся на надомном обслуживании.

– Наша газета является помощником, который устраняет изоляцию, рассказывает о новых и интересных хобби, учит преодолевать психологические барьеры, – рассказала директор Приморского центра социального обслуживания Мария Кузьмина.

На платформе «Смартека» еще одна практика получила высокую оценку. «Особый уход» – это проект, который поможет развить стационарозамещающие услуги и технологии.

Обе практики реализуются в рамках государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

В Приморье существует десять филиалов центра социального обслуживания населения и в каждом из них реализуется программа патронажа пожилых людей и инвалидов. В первом полугодии 2022 года услугами проекта воспользовались больше двух тысяч престарелых и нетрудоспособных приморцев.

Как рассказали в министерстве труда и социальной политики Приморья, на площадке «Смартека» регионы обмениваются опытом решения социально-экономических проблем.

– Наивысшим признанием на платформе является желание других регионов, изучивших опыт коллег, внедрить успешные проекты на своей территории.

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