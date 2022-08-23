В Приморье стартовала региональная конференция педагогов

Фото: пресс-служба правительства Приморья

Августовская конференция педагогов в Приморье объединила более трех тысяч человек. Это учителя и преподаватели со всего края: с разных городов и районов. Стартовали мероприятия 22 августа 2022 года, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Лекториум и дискуссии пройдут в два дня. Специалисты научно-практической конференции смогут обсудить вопросы с коллегами и представителями власти. В повестке воспитание школьников и детсадовцев с целью развитие человеческого капитала.

Поприветствовала педагогов председатель краевого правительства Вера Щербина. Она поблагодарила всех приехавших от имени губернатора и пожелала дальнейшего тиражирования профессионального опыта. Как отметила Вера Георгиевна, военно-патриотическое воспитание поколения – один из основных факторов успешного развития и требование времени:

– Та же «Зарница», в которую мы играли, будучи школьниками. Вспомните, насколько она интересна и познавательна, насколько позитивно она воспринимается детьми. Нам многое предстоит сделать в этом направлении.

Почетные грамоты Вера Щербина вручила нескольким отличившимся педагогам. Например, награды получили Светлана Фатеева, педагог детсада в Уссурийске, учитель географии Надежда Быкова из того же города. Это уже не первая подобная конференция, в прошлом году темой сессии стало «Образование Приморья 2030. Территория равных возможностей».

В пресс-службе подчеркнули, что для привлечения новых кадров в Приморье реализуют сразу несколько государственных и региональных программ поддержки. Среди них, например, «Земский учитель». В рамках нее педагогам положена единовременная компенсация в размере 2 миллионов рублей. За 2022 год таким образом трудоустроились более 50 учителей.

Молодым кадрам сферы образования выделили 93 миллионов рублей поддержки. Деньги педагоги могли получить на оплату жилья или найм помещений, на путевки в санатории, единовременные выплаты. За три последних года в Приморье прибыли более 1100 кадров в образовательные учреждения. Меры реализованы в рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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