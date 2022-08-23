Во Владивостоке с 1 сентября появятся новые автобусные маршруты

Впервые такие контракты заключаются на трехлетний период. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В дальневосточной столице завершено большинство открытых электронных торгов на определение автотранспортных компаний для пассажирских перевозок по городу. Все маршруты были разбиты на 21 лот на общую сумму более 2 миллиардов рублей, из которых по 17 лотам конкурсные процедуры уже прошли. Сейчас администрация Владивостока занимается заключением контрактов.

Впервые такие контракты заключаются на трехлетний период – до 31 июля 2025 года. Как сообщают специалисты управления транспорта мэрии, такой срок позволит организовать более стабильную работу компаний-перевозчиков, например, предприятия смогут закупать новый транспорт, используя кредитные и лизинговые инструменты. Так, уже сейчас, планируя работу, некоторые компании приобрели новые автобусы для городских маршрутов.

Всего запланировано 93 маршрута, при этом введено четыре новых: № 25 «Фуникулер – Емар» (сезонный, будет работать два месяца в году – июль и август), № 87 «Семеновская – Мыс Чумака», № 99 «Снеговая Падь – 1 Речка – Площадь Борцов Революции» и №78 «Семеновская – Волховская». Также, на основе обращений пассажиров, была изменена схема маршрута № 82 на Бородинской: после кольца автобусы будут идти по Снеговой Пади.

Перед заключением контракта перевозчикам необходимо учитывать много условий: обязательное соблюдение расписания движения, в том числе в вечернее время, наличие у компании необходимого количества транспорта, возраст автобусов должен быть не более 10 лет, контроль чистоты салона и необходимого качества транспортного обслуживания. Кроме того, все ТС должны быть оборудованы терминалами для безналичной оплаты проезда, видеорегистраторами – как снаружи, так и внутри салона, системой ГЛОНАСС, системой информирования пассажиров об остановках по ходу следования автобуса по маршруту. А время стоянки на промежуточных остановках не должно превышать 90 секунд.

Проверку наличия необходимого количества автобусов и их технического состояния специалисты управления транспорта совместно с ГИБДД проведут после заключения контрактов. А уже с 1 сентября новые перевозчики начнут работу на улицах Владивостока.

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