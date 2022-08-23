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Владивосток23 августа 2022 9:38

Лермонтовский ГОК продолжает выпуск вольфрамового концентрата

Перспективы развития Лермонтовского ГОКа обсудили в Светлогорье
Источник:kp.ru
Ситуацию с развитием производства Лермонтовского ГОКа держат под контролем Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко.

Ситуацию с развитием производства Лермонтовского ГОКа держат под контролем Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Как сообщил Владимир Малюшицкий, ООО «Лермонтовский ГОК» временно снижал объемы производства вольфрамового концентрата в связи со сложностями реализации продукции из-за введения торговых ограничений со стороны недружественно настроенных к России стран.

- На сегодняшний день проработаны альтернативные варианты поставок производимого концентрата, в том числе на территорию Китая, куда отправлена пробная партия товара. В ближайшее время комбинат возобновит производство продукции в полном объеме, - рассказал Владимир Малюшицкий.

На сегодняшний день рассматриваются несколько путей развития предприятия, которые смогут обеспечить ГОКу устойчивые перспективы на будущее.

На сегодняшний день рассматриваются несколько путей развития предприятия, которые смогут обеспечить ГОКу устойчивые перспективы на будущее.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После запуска производства вольфрамого концентрата в 2021 году предприятие не только обеспечивало стабильную выработку концентрата, но и занималось внедрением новых технологий.

Как отметил директор Лермонтовского ГОКа Андрей Щитов, в 2021 году на комбинате был разработан технологический регламент по переработке руд с низким содержанием вольфрама по флотогравитационной схеме обогащения с применением концентрационных столов, электромагнитных и электростатических сепараторов.

В первом квартале предприятием произведено 236 тонн вольфрамового концентрата.

В первом квартале предприятием произведено 236 тонн вольфрамового концентрата.

Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

- Часть оборудования для реализации данной технологии уже приобретена и установлена на обогатительной фабрике, что позволило вовлечь в переработку забалансовые руды и повысить извлечение оксида вольфрама. В первом квартале предприятием произведено 236 тонн вольфрамового концентрата, - уточнил руководитель ГОКа.

В ходе встречи Владимир Малюшицкий ответил на вопросы сотрудников, в том числе касающиеся подготовки котельной села Светлогорье к отопительному периоду. В следующем году на замену изношенной угольной котельной планируется установить новую современную автоматизированную котельную.

Ситуацию с развитием производства Лермонтовского ГОКа держат под контролем Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко, которые готовы оказать всестороннюю помощь руководству и коллективу комбината. На сегодняшний день рассматриваются несколько путей развития предприятия, которые смогут обеспечить ГОКу устойчивые перспективы на будущее.