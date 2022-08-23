Лермонтовский ГОК продолжает выпуск вольфрамового концентрата

Ситуацию с развитием производства Лермонтовского ГОКа держат под контролем Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Как сообщил Владимир Малюшицкий, ООО «Лермонтовский ГОК» временно снижал объемы производства вольфрамового концентрата в связи со сложностями реализации продукции из-за введения торговых ограничений со стороны недружественно настроенных к России стран.

- На сегодняшний день проработаны альтернативные варианты поставок производимого концентрата, в том числе на территорию Китая, куда отправлена пробная партия товара. В ближайшее время комбинат возобновит производство продукции в полном объеме, - рассказал Владимир Малюшицкий.

На сегодняшний день рассматриваются несколько путей развития предприятия, которые смогут обеспечить ГОКу устойчивые перспективы на будущее. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После запуска производства вольфрамого концентрата в 2021 году предприятие не только обеспечивало стабильную выработку концентрата, но и занималось внедрением новых технологий.

Как отметил директор Лермонтовского ГОКа Андрей Щитов, в 2021 году на комбинате был разработан технологический регламент по переработке руд с низким содержанием вольфрама по флотогравитационной схеме обогащения с применением концентрационных столов, электромагнитных и электростатических сепараторов.

В первом квартале предприятием произведено 236 тонн вольфрамового концентрата. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

- Часть оборудования для реализации данной технологии уже приобретена и установлена на обогатительной фабрике, что позволило вовлечь в переработку забалансовые руды и повысить извлечение оксида вольфрама. В первом квартале предприятием произведено 236 тонн вольфрамового концентрата, - уточнил руководитель ГОКа.

В ходе встречи Владимир Малюшицкий ответил на вопросы сотрудников, в том числе касающиеся подготовки котельной села Светлогорье к отопительному периоду. В следующем году на замену изношенной угольной котельной планируется установить новую современную автоматизированную котельную.

Ситуацию с развитием производства Лермонтовского ГОКа держат под контролем Правительство Приморского края и губернатор Олег Кожемяко, которые готовы оказать всестороннюю помощь руководству и коллективу комбината. На сегодняшний день рассматриваются несколько путей развития предприятия, которые смогут обеспечить ГОКу устойчивые перспективы на будущее.