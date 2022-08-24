Один раз увидеть!

«Сердце» ВТЭЦ-1 - щит управления. Фото: Екатерина СЕНЬКО

Учащиеся из ДВФУ посетили Владивостокскую ТЭЦ-1 с экскурсией в рамках своей летней учебной практики. Студентов профиля «Теплогазоснабжение и вентиляция» интересовала работа станции, а также история предприятия. Для них была организована ознакомительная экскурсия с посещением ключевых производственных мест, где ребятам в деталях рассказали об основных моментах работы станции. В завершение вся делегация посетила «сердце» ВТЭЦ-1 – щит управления. Здесь специалисты в области энергетики ответили на вопросы будущих коллег. Провел экскурсию по станции заместитель начальника котельного цеха Вячеслав Бакланов.

После посещения предприятия делегация побывала в музее Владивостокской ТЭЦ-1. Рассказали об истории строительства станции и ее значении тогда и сейчас представители Молодежного совета Приморских тепловых сетей Михаил Власенко и Владимир Власенко, а также Екатерина Сенько.

Ребятам показали основные экспонаты музея – паровые турбины «Беллис-Морком» (1931), советские генераторы «Электросила» (1931), немецкий мостовой кран. После учащиеся задали молодым сотрудникам вопросы касательно прохождения практики и работы на предприятии, а также расспросили о внерабочей деятельности сотрудников и возможностях, которые предоставляет энергетическая отрасль края. Спустя два часа вопросов и ответов, а также экскурсий и общения на различные темы некоторые из ребят заинтересовались возможностью прохождения производственной практики, другие изъявили желание в дальнейшем работать на предприятии.

К слову, подобные познавательные и профориентационные встречи Совет молодых работников проводит в рамках различных краевых, а также городских мероприятий. Нередко с просьбами об экскурсиях обращаются профильные учебные заведения города.