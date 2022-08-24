В Приморье потеплеет до +28°C

Во Владивостоке воздух прогреется до +26°C. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 24 августа, погода в Приморье не принесет осадки. Ветер умеренный юго-западных направлений, утром в некоторых районах ожидается туман. Столбики термометров поднимутся до +17…+28°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Умеренный северо-западный ветер. В приморской столице потеплеет до +24…+26°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, порывы ветра слабый. Воздух прогреется до +25…+27°C.

В Находке также облачно и без осадков, ветер слабый. Столбики термометров покажут до +24…+26°C.

Напомним, что приморские метеорологи рассказали, какая погода ожидается в крае в сентябре. По информации специалистов портала «Примгидромет», в среднем температура воздуха в первый месяц осени поднимется до +12…+17°C. Количество выпавших осадков окажется меньше средних многолетних значений, и только на западе будет близко к ним. Также «Комсомольская правда – Владивосток» вспомнила, какой была погода в сентябре 2021 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.