В Приморье доставили в отдел полиции 68 иностранцев за время миграционного рейда

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приморские полицейские активно проверяют соблюдение миграционного законодательства. Сотрудники Центра по противодействию экстремизма, росгвардейцы и полицейские Артема провели в городе очередной рейд, чтобы выявить преступников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Как стало известно dv.kp.ru, в отдел полиции доставили 68 мигрантов. Они прошли дактилоскопирование, предъявили документ. Из них двое все таки привлечены к административной ответственности за нарушения (по статье 18.8 КоАП РФ) – их выдворят из страны. Сейчас временные жители в Центре содержания иностранных граждан.

В пресс-службе напомнили, что стоит сообщать в полицию о нарушениях или же о «резиновых» квартирах. Это те жилплощади, в которых хозяева прописывают более 3 иностранцев за компенсации.

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