Фото: принтскрин видео, obzorniy // Telegram-канал dpscontrol_125

Неординарный житель Владивостока решил потешить народ своей выходкой. Мужчина вытащил ванну практически в центр города в районе Дальпресса и лег в нее. Воды в ней нет, но жители сочли поступок забавным. Кадры появились в местных социальных сетях.

Как стало известно dv.kp.ru, на видео мужчина одном белье или спортивных шортах лежит в ванне и приветствует жителей. Произошло это утром в среду, 24 августа. Стоит отметить, несколько домов в районе регулярно отключают от горячего водоснабжения, поэтому поступок может быть своеобразным одиночным пикетом.

«Комсомольская правда – Владивосток» устанавливает обстоятельства. Возможно, это подготовка к фотосессии. Например, в ванне с икрой недавно запечатлели модель на Камчатке. Жители при этом отмечают, что у мужчины могут быть психические отклонения, судя по его поведению на видео.

Ранее редакция сообщала о поступке девушки в центре Владивостока. Она собрала взгляды мужчин тверком на кузове авто в центре города, полиция, к слову, начала проверку инцидента. Стоит отметить, мероприятие было рекламным ходом от одного из стриптиз-клубов в городе.

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