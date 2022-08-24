На горе-мать из Владивостока, кинувшую в сына нож, завели уголовное дело

Расследованием дела занялся следственный комитет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморье следственный комитет подозревает местную жительницу в постоянных избиениях и оскорблениях своего сына, а также женщина не давала ребенку спать. На нее завели уголовное дело. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, женщина со своим сыном живут в доме на Кузнецова во Владивостоке. В декабре 2021 года мать кинула в ребенка кухонный нож. Острый предмет попал мальчику в спину, из-за чего на теле появилась рваная рана.

Другой страшный случай произошел в июле 2022 года. Жительница Владивостока избила школьника проводом, а также руками и ногами. Истязая мальчика, она понимала, что он беспомощен, поэтому словесно унижала его.

Сейчас женщина задержана. На нее завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ (истязание путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями, совершенное в отношении несовершеннолетнего). Теперь ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Горе-отец из Приморья проведет больше 10 лет в колонии за смерть своего ребенка

Мужчина неоднократно избивал сына и дочь (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.