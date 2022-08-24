COVID-19 набирает обороты в Приморье

На данный момент от COVID-19 привились 1 139 671 человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус вновь «набросился» на Приморский край, за минувшие сутки вирус настиг 642 человека, к счастью никто не умер от злосчастной болезни. Более того, одолеть недуг удалось 507 жителям края.

К сожалению, это не отменяет того факта, что регион находится в красной зоне по развитию заболевания среди субъектов Российской Федерации. Справиться с коронавирусом поможет общий иммунитет, от COVID-19 на момент 24 августа привились 1 139 671 человек. Напомним, что в Приморье в качестве вакцины применяют первый компонент «ГамКовидВак» или же «Спутник V». Состав компонента первой прививки схож с препаратом «Спутник Лайт», поэтому теперь в случае необходимости «Спутник V» могут использовать для однократной вакцинации.

Всего за все время борьбы с коронавирусом отмечают 186 898 случаев заражения. 180 232 приморца выздоровели. К сожалению 1966 жителей края покинули этот мир.

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