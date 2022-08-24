«Ростелеком» бесплатно разогнал интернет в малых населенных пунктах Приморья

Скорость связи улучшилась в 108 городках и селах края. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» ускорил домашний интернет в 108 небольших населенных пунктах Приморского края. Скорость доступа выросла в среднем в три-четыре раза, а стоимость услуг связи при этом не изменилась.

Оператор модернизировал телекоммуникационную инфраструктуру в Приморье, благодаря чему у клиентов в малых населенных пунктах улучшилось качество связи и выросла скорость интернета. Бесплатное ускорение коснулось действующих клиентов, проживающих в домах с оптической сетью GPON* и MetroEthernet*. Оптика обеспечивает высокую скорость передачи данных и стабильность сигнала, а также позволяет подключить несколько цифровых услуг. Например, можно одновременно пользоваться интернетом, смотреть видеосервис Wink, обучать детей на платформе «Ростелеком Лицей», контролировать безопасность жилья с помощью видеонаблюдения и сервиса «Умный дом».

– Мы уделяем большое внимание модернизации телекоммуникационной инфраструктуры по всему Приморскому краю. Безусловно, это важно для получения современных высокотехнологичных сервисов и услуг в каждом доме, где проживают наши абоненты. И стабильная работа в этом направлении позволяет нашим клиентам воспользоваться все более высокими скоростями доступа в интернет не только во Владивостоке, но и в еще 108 населенных пунктах края. Ускорение – это ответ на растущие потребности абонентов и забота об их комфорте. Теперь абоненты, подключенные по оптическим технологиям связи, смогут одновременно пользоваться несколькими цифровыми услугами без потери качества сигнала, – отметила директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Евгения Попова.

Скорость выросла на тарифах для интернета: «Технологии доступа», «Технологии доступа.PRO», «Игровой» и «Облачный», а также в рамках пакетных предложений «Технологии развлечения», «Технологии развлечений.PRO», «Игровой + ТВ» и «Облачный + ТВ». Максимальная доступная скорость зависит от тарифа и оконечного оборудования, установленного у абонента.

– Подключили интернет полгода назад. И вот такой подарок – ускорение. Муж замерил скорость – у нас она выросла в четыре раза. Вот думаем подключить интерактивное телевидение, – рассказала Алина Егорова, абонент из села Чугуевка.

Новым абонентам «Ростелеком» предлагает бесплатно попробовать интернет и интерактивное ТВ Wink, подключив пакетное предложение «Технологии развлечения». В течение промопериода – 30 дней – стоимость тарифа 0 рублей. Скорость интернета, количество каналов и стоимость тарифа могут отличаться в разных населенных пунктах.

Узнать подробнее о наличии технической возможности, тарифах и условиях подключения можно на сайте компании https://primorye.rt.ru/ и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 08 00.

*GPON – одна из современных технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до квартиры абонента. Благодаря высокой пропускной способности канала можно одновременно подключить несколько услуг.

*MetroEthernet – технологий доступа в интернет, которая предусматривает прокладку кабеля до многоквартирного дома и обеспечивает подключение нескольких телекоммуникационных услуг.