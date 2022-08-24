Блондинка из Приморья пойдет под суд за то, что избила полицейского и разбила ногами лобовое патрульной машины

В прокуратуре Приморского края подтвердили, что на автолюбительницу завели уголовное дело. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке инспекторы ДПС остановили машину, за которой сидела женщина. Поведение автолюбительницы показалось им крайне подозрительным, оказалось она села за руль пьяная к тому же без прав. Блондинку попросили пройти в патрульную машину, но она всячески противилась и неадекватно себя вела, пришлось надеть наручники. Однако это стоило полицейским разбитого лобового стекла, женщина ударила его пяткой, когда ее усадили на переднее сидение авто. А когда разъяренную мадам отвезли в участок, там она накинулась на полицейского с кулаками и разбила телевизор. Ранее 30-летнюю жительницу Приморья уже привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде, теперь ей предстоит предстать перед судом.

В прокуратуре Приморского края подтвердили, что на автолюбительницу завели уголовное дело. Блондинку обвиняют в применении насилия к сотруднику полиции на службе. Дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

В пресс-службе МВД по Приморскому краю также рассказали, что после инцидента женщине назначили трое суток ареста. Также известно, что машину, за рулем которой была нетрезвая автолюбительница передали ее мужу. До которого дозвонились посреди ночи.

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