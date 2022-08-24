Надежно, нужно, набережно

Татарка стала новой точкой притяжения. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Набережные Владивостока – точки притяжения как для жителей города, так и для гостей. В приморском центре долгое время существовали пять таких пространств, а с недавних пор их стало целых восемь. Одна новая недавно появилась на Ахлестышева на Русском острове; еще две организованы, сейчас их благоустраивают. Речь идет о набережной Татарке и набережной имени В.К. Арсеньева, обе расположены в микрорайоне Вторая Речка.

Место отдыха на улице Татарской почти полностью готово, уже начался второй этап работ. Что же еще появится здесь по итогу, кроме качель, гамаков, лавочек, спасвышек, раздевалок? Как рассказали в мэрии дальневосточной столицы, специалисты совсем недавно установили спортивные тренажеры, а сейчас монтируют павильон – тут расположится медицинский пункт. Но сердцем пространства – особенно для ребятни – стала новенькая игровая площадка в виде самолета.

Сейчас здесь появилась новая площадка в виде самолета. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Выбор внешнего вида не случаен. Во-первых, он отлично вписывается в архитектурный ансамбль набережной, где все состоит из открытых «решетчатых» элементов. И во-вторых, это дань прошлому Второреченского района – в 30-х годах прошлого века здесь размещался военный аэродром, а улица Русская (никогда не задумывались, почему она максимально прямая?) служила взлетно-посадочной полосой. Теперь не удивительно и то, что с обеих сторон от дороги можно найти авиационные памятники – вертолет Ка-25 и самолет МиГ-15УТИ.

Активная фаза благоустройства продолжается и на набережной имени Арсеньева. Работники достроили большой амфитеатр с деревянными настилами, откуда приятно смотреть на море и закатное небо. А еще тут обустроили парковку.

На набережной Арсеньева появились уютные лавочки, оформленные в виде амфитеатра. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Совсем скоро, обещает городская администрация, здесь появится площадка для ТБО с навесом, а также туалет, в котором в том числе будут сделаны кабинка для маломобильных граждан и комната матери и ребенка.

Добавим, что в планах – соединить набережные Спортивной гавани в центре Владивостока, имени Арсеньева и Татарскую в единую прогулочную зону.

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