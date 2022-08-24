Портовые заботы о городе работы

Глава города провел новую встречу с жителями города. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Неотъемлемая часть Владивостока – порты, в которых трудится немало жителей города. Глава дальневосточной столицы Константин Шестаков встретился с коллективом Владивостокского морского торгового порта, на мероприятии они обсудили строительство школ, благоустройство общественных пространств и морское сообщение с островами.

ОСТРОВНЫЕ ХЛОПОТЫ

Портовиков заботит переправа людей на остров Рейнеке зимой. Катер на воздушной подушке, который в холодное время года перевозит пассажиров, принадлежит частному предприятию. Во время непогоды судно технически не может передвигаться, так что рейсы нередко отменяют. На что мэр заявил, что проблема в процессе решения – уже найдены подходящие суда.

– Их приобретем по лизинговому контракту уже в этом году, затем возьмем в муниципальную собственность и будем запускать для сообщения в холодное время года.

Другой вопрос касательно островной территории затронул нестабильную работу электросети. По словам главы города, скоро мэрия закупит как минимум три дизельных электрогенератора – они должны помочь устранить скачки энергии и выровнять уровень напряжения.

ОЗЕРНЫЕ ИСТОРИИ

Интересует работников ВМТП и места отдыха, где можно спокойно прогуляться всей семьей. Внимание привлекает самый большой парк Владивостока – реконструируемый Минный городок на Луговой. Шестаков напомнил, что водолазы уже очистили озера, сейчас прорабатывается тема канализации, неоднократно вызывавшая вопросы у местных жителей, а еще скоро здесь приступят к строительству детского велотрека.

Кстати говоря, между озерами совсем скоро можно будет найти тележку с мороженым от «Чистой линии» – компания стала победителем торгов и по итогу разместила лотки с летним угощением на новых набережных города: имени Арсеньева, Татарке и Ахлестышева, а также на площадке перед сопкой Бурачка.

Сотрудники порта озвучили свои вопросы. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

РАСТУЩЕЕ УЧЕНЬЕ

И всегда актуальный для растущего города вопрос: а что же насчет новых образовательных учреждений? Как объяснил мэр, в краевой столице за два года построили шесть детских садов, а еще один, на Крыгина, совсем скоро перейдет от подрядчика в руки муниципалитета, он начнет свою работу в этом году.

Большой прогресс наблюдается и со школами, например, сейчас на Патрокле строят здание на 1275 мест.

– Получили часть финансирования еще на одну школу, которую хотим построить в Снеговой Пади. Те образовательные учреждения, которые там есть, не справляются ввиду роста населения в этом районе, поэтому строительство школы здесь – это необходимая мера, – добавил Константин Шестаков.

ВСТРЕЧАМ БЫТЬ

Мэр Владивостока регулярно встречается с жителями разных районов, в том числе и на острове Русский. Кроме того, были обсуждения разных вопросов и на предприятиях. В ходе таких мероприятий люди напрямую озвучивают вопросы, которые их беспокоят, и получают ответы от главы города лично. Помимо этого, волнующие темы можно озвучить в онлайн-режиме, написав в чат-бот администрации города.

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