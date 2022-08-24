Семья из Владивостока подозревает, что подхватила ротавирус на популярном пляже

Сразу трем членам семьи стало плохо после отдыха. Фото: Павел КЛОКОВ

В социальных сетях семья из трех человек предупредила жителей и гостей Владивостока об опасности, с которой они могут столкнуться на одном из самых популярных пляжей. Приморцы рассказали, что купались в понедельник у Токаревского маяка, а на следующий день у всех была температура за 38 градусов и началась рвота, которая продолжалась чуть ли не всю ночь.

Местные жители в комментариях рассказали, что стараются лишний раз не купаться в этих водах. Долгожданный купальный сезон в приморье начался с 1 июля и продлится до 15 сентября. По результатам мониторинга качества морской воды рекомендовано купаться и отдыхать в морских акваториях на территориях островов Попова (бухта Пограничная и Старка), Русский (бухта Аякс в районе пляжа, Воевода, Чернышева, мыс Ахлестышева, Вятлино, Парис) и Рейнеке.

А вот куда точно не стоит ехать отдыхать во Владивостоке по мнению государственного лабораторного контроля, так это станции Садгород, Санаторная (пляж парка им. С. Лазо, пляж Ривьера), Седанка, Чайка, пляж по улице Татарская, бухта Лазурная, Щитовая, Кетовая, Спортивная Гавань.

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