Синоптики озвучили, на какие приморские города обрушится дождь 29 августа

На некоторые города дождь обрушится ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя в Приморье начинается с небольшого похолодания. Например, во Владивостоке 29 августа столбики термометров покажут максимум 21°C. В Уссурийске и вовсе самая большая отметка тепла достигнет лишь 15°C. Но, по прогнозам синоптиков «Примгидромета», в некоторых уголках края приморцы все-таки насладятся теплом, столбики термометра в последние летние дни поднимутся до 26°C.

И если с температурой все более-менее понятно, то солнцем понедельник радовать людей отказывается. Вероятность осадков днем в столице Приморья – 70%. На Уссурийск, Находку, Артем и Большой Камень дождь обрушится ночью. В целом, вероятность осадков в Приморском крае составляет 40%.

Синоптики также предупреждают, что метеорологическая обстановка может вызвать резкое ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Напомним, «Комсомолка» уже подготовила прогноз погоды на сентябрь 2022 года. По информации синоптиков, в День знаний жителей Приморья ожидает температура воздуха до +12…+17°C. Осадков должно быть не так много, так как их количество будет меньше средних многолетних показателей.

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