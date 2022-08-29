Пожарные спасли 21 человека из полыхающего дома на Чуркине во Владивостоке

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В дальневосточной столице пожарные МЧС спасли 21 человека из горящего дома на Надибаидзе. Среди них было пятеро детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании вечером 28 августа в 17:53. Специалисты ведомства были на месте уже через 6 минут. Людей вытаскивали по коридорам здания. Дым шел из окон квартиры на 7 этаже, подъезды были задымлены. Огонь удалось локализовать, выгорело всего 10 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Госпитализация и амбулаторное лечение не понадобилось.

Как уточнили в пресс-службе, в работе задействовали 5 единиц техники и 16 специалистов профильного ведомства.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о многомиллионном пожаре на причале, выгорело четыре катера. Два из них полностью уничтожены. Видеокадры того, что осталось от транспортных средств, в отдельном материале «КП».

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