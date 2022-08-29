Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Девушка и мужчина утонули во время купания во Владивостоке за воскресенье, 28 августа 2022 года. Трагедии произошли на островах, об этом сообщили в ЕДДС. Cтоит заметить, по предварительным данным, погиб как минимум 31 человек. Среди них шестеро детей.

Инцидент на Русском острове произошел примерно в 15:50 на базе отдыха «Эгершельд» в бухте Рында. Пострадавшим оказался 64-летний мужчина, который не смог выбраться из воды. В 18:01 на пульт спасателей поступил вызов о трагедии в бухте Алексеева на острове Попова. Скончалась 32-летняя девушка, тело вытащили через 21:40, перевезли на берег.

Напомним, трагедии происходили не только по вине отбойного течения (о нем «КП» писала в отдельном материале). Двое подростков, например, утонули в водохранилище. Их тела нашли на дне водоема.

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