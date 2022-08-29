Фестиваль «Дальневосточные силачи» прошел в лагере «Шепалово» АО «Восточный Порт»

Фото: предоставлено КП

На базе культурно-оздоровительного центра «Шепалово» АО «Восточный Порт» вновь прошел фестиваль «Дальневосточные силачи - 2022», в котором приняли участие сотни самых сильных людей и любителей силовых видов спорта со всего региона. Массовый праздник организовала компания «Восточный Порт» при поддержке Всероссийской федерации перетягивания каната.

«Дальневосточные силачи» стартовали торжественной церемонией построения команд под гимн «Восточного Порта». Участников и зрителей приветствовал управляющий директор стивидорной компании Вадим Байбак:

– Мы очень рады, что фестиваль «Дальневосточные силачи», ставший для нас доброй традицией, привлекает столько гостей. И особенно мы гордимся нашими портовиками, которые из года в год показывают достойные результаты наряду с профессионалами. Желаю всем участникам состязаний новых личных рекордов и побед, а всем зрителям – ярких эмоций и отличного настроения!

Фото: предоставлено КП

Праздник продолжился показательными выступлениями известного приморского силача Анатолия Долецкого и юных мастеров тхэквондо из команды «Восточник». Этим летом единоборцы «Восточного Порта» успешно выступили на международных соревнованиях «Дети Азии» во Владивостоке, завоевав бронзовую награду для сборной Приморского края. Овациями зрители отметили выступление коллектива из села Красный Яр, представителей нацпарка «Бикин», которые исполнили национальный удэгейский танец «Охотники». «Бикин» и «Восточный Порт» сотрудничают в рамках проведения мероприятий, посвящённых Году нематериального культурного наследия народов России.

Фото: предоставлено КП

Особенный неповторимый колорит в фестиваль внесли национальные игры от представителей команды национального парка «Бикин». Вместе с тем, гвоздём спортивного шоу сегодня безусловно стали соревнования силачей. Мощные атлеты состязались:

– в перетягивании каната

– пауэрлифтинге (силовом троеборье, поднятии тяжёлого веса)

– армрестлинге (борьбе на руках)

– армлифтинге (поднятии тяжёлого веса одной рукой)

– в гиревом спорте.

По итогам состязаний первое общекомандное место – у сборной АО «Восточный Порт». Во всех дисциплинах сотрудники стивидорной компании выкладывались по максимуму и неизменно завоёвывали победные и призовые места. В том числе не было равных в перетягивании каната дружине портовиков-«восточников», которые в этом месяце завоевали симпатии столичных зрителей на празднике в спорткомплексе «Лужники», посвящённом Дню железнодорожника. Второй результат в перетягивании каната у представителей ООО «Транснефть – Порт Козьмино», в призовую тройку также вошли атлеты из команды «Уссурийские тигры».

Помимо насыщенной спортивной программы для гостей фестиваля были организованы номера с выступлением артистов и конкурсами от ведущего шоу. После награждения победителей и призёров всех участников мероприятия угостили вкусным горячим обедом от АО «Восточный Порт».

Для АО «Восточный Порт» поддержка спорта всегда была одним из приоритетных направлений социальной политики. Спортивные коллективы предприятия уже давно становятся не только участниками, но и победителями соревнований самого высокого уровня. Имена многих спортсменов – работников Порта – известны далеко за пределами Приморья. Доступный профессиональный и любительский спорт для каждого жителя Врангеля – основная задача программы «Спорт», реализуемой в числе 12 программ социального развития Фондом «Восточный Порт».

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