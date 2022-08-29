Иллюстрация из архива. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нападение морской хищницы пережили рыбаки в Приморье. Предположительно, речь идет о сельдевой акуле, судя по объему укусов сети, однако ночью перед мужчинами могла предстать и гораздо более крупная особь.

Примечательно, что большую и голодную хищницу встретили у берегов Владивостока. Поужинать акула хотела кальмаром, которого ловили рыбаки. Традиционно на этого моллюска охотятся ночью. Мужчины с трудом отбились от опасности и даже сохранили часть улова. К счастью, погибших и пострадавших нет.

– Что делать?

– Веслом ее!

– Оно прикручено! – рассказывают рыбаки на видеокадрах, опубликованных в соцсетях.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» подробно писала о ночной ловле кальмара в Приморье. Где охотиться и как не попасться в зубы акуле – в отдельном интервью. В то же время отметим, что за лето это не первый случай встречи акулы с человеком. За летний сезон 2022 года никто не пострадал.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.