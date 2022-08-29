Приморцы этим летом стали чаще покупать ноутбуки

Тематическая иллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МТС проанализировала потребительский спрос на лэптопы. В июле 2022 года приморцы купили на четверть больше ноутбуков, чем месяцем ранее, а наибольшую динамику показывают модели от китайских производителей.

Рынок ноутбуков постепенно восстанавливается: количество проданных лэптопов в июле 2022 года выросло на 25% по сравнению с июнем текущего года. Помимо фактора сезонности, рост можно объяснить снижением тренда на экономию — приморцы стали тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники — смартфоны, наушники, колонки и так далее.

Средняя стоимость купленного ноутбука в июле 2022 года составила 59 000 рублей. Самый большой рост показывают ценовые сегменты в 35-50 тысяч рублей и премиальные модели стоимостью свыше 80 тысяч рублей.

Лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo — 18%, Acer — 14%, Asus — 13%, Honor — 9% и Huawei — 8%.

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