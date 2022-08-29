Предложил присесть на колени: странный мужчина ошивался у детской площадки во Владивостоке

Фото: Telegram-каналы Приморья.

Во Владивостоке жители дома по Океанскому проспекту, 125, забили тревогу. Местные заметили мужчину, который долгое время ошивался у детской площадки. Некоторым девочкам он предложил сесть к нему на колени. Об этом местные сообщили в Telegram-каналах.

Все произошло 28 августа в промежутке от 16 до 19:30 часов. По мнению жителей, мужчина особенно внимательно наблюдал за детьми в возрасте от 8 до 13 лет. Девочкам нежного возраста он предлагал присесть на колени, однако после этого один из отцов детей подошел и прогнал загадочного парня. Местные считают, что после этого неизвестный продолжил наблюдать издалека.

Редакция уточняет обстоятельства в правоохранительных органах. К сожалению, педофилия остается реальностью для мира, и Приморье – не исключение. В июле, например, мужчина попытался изнасиловать школьницу в подъезде.

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