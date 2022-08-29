На 80% готовы объекты теплоснабжения Спасского филиала Примтеплоэнерго к предстоящему отопительному сезону

Котельная в Спасске. Фото: предоставлено КП

Готовность объектов теплоснабжения Спасского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» к предстоящему отопительному сезону проверил в ходе рабочей поездки генеральный директор предприятия Владимир Малюшицкий.

80% котельных и тепловых сетей филиала подготовлены к наступлению осенне-зимнего периода. В рамках ремонтной программы филиала заменено 18 единиц тягодутьевого оборудования, 38 насосов, 840 единиц запорно-регулирующей арматуры, установлены 4 новых котла. Произведена замена 1300 метров тепловых сетей в городском округе Спасск-Дальний, около 300 метров трубопровода - в Черниговском муниципальном районе, около 200 метров – в пгт. Сибирцево.

Фото: предоставлено КП

На котельной №1 г. Спасска-Дальнего произведен капитальный ремонт котла, текущий ремонт помещения и кровли котельной, ремонт оборудования. На котельной №4 замены фильтры, дымосос, проведен ремонт обмуровки котла, экономайзера. Ведутся подготовительные работы для восстановления фундамента под новый дымосос на котельной №5. На котельной №7 произведен ремонт кровли и капитальный ремонт котла. На котельной №42 в с. Летно-Хвалынское выполнены работы по капитальному ремонту котла с заменой конвективных пакетов, ведутся подготовительные работы к установке нового котла на замену неиспрвного.

Как отметил Владимир Малюшицкий, в с. Чкаловское проведены работы по подготовке площадки для установки новой автоматизированной модульной котельной, которая в этом году заменит изношенную котельную №35, функционирующую с 1986 года. Современная модульная котельная будет отапливать 11 многоквартирных домов, 2 школы, детский сад, поликлинику и психоневрологический диспансер села», - рассказал Владимир Малюшицкий.

В ходе поездки глава «Примтеплоэнерго» проверил готовность участка магистральный водопроводной сети протяженностью 800 метров, которая проложена по поручению губернатора края в Спасске-Дальнем для решения вопроса по обеспечению централизованного водоснабжения многоквартирного дома по ул. Российская, 5. Новый участок водоснабжения позволит подключить к нему близлежащий микрорайон. Для улучшения качества водоснабжения жителей на территории городского округа заменено около 1000 метров изношенных водопроводных сетей.

Подготовка филиала к отопительному периоду проходит в установленном графике.

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