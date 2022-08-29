Арабские шейхи читают на сцене рэп во Владивостоке

«Жажда» перенесет в фантастические сказки Аравийского полуострова. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Поднимайтесь на второй этаж паназиатского ресторана Zuma, чтобы окунуться в небывалую атмосферу роскоши и блеска арабских стран. Здесь собираются ради непревзойденного шоу и возможности стать его частью. Иммерсивный, зажигательный проект ZumaOke – в июле 2022 года открыл новый музыкальный сезон «Жажда».

ZumaOke переосмысливает понимание традиционного формата караоке и выходит за его границы, превращая в фееричное шоу, ради которого гости приходят сюда постоянно.

Так же, как и в полюбившихся караоке-барах, здесь можно петь песни под освежающие коктейли и шумные разговоры соседей по столику. Но за девять лет концепция заведения менялась. Теперь «ZumaOke» включает в себя костюмированные выступления артистов, общение с ведущим, оригинальные напитки, утонченную кухню с дальневосточным колоритом и вечеринки с танцами до утра.

ZumaOke – это уникальный проект на Дальнем Востоке. Команда заведения готовит для гостей программу, достойную театральных подмостков, и вовлекает каждого в музыкальную игру.

Все начинается с правильной подачи. Конферансье, который для многих постоянных гостей стал уже другом, задает ритм мероприятию. Он ловит настроение публики, подсказывает подходящие песни, угадывает движение вечера и делает его по-настоящему незабываемым.

От тонкой работы ведущего не отстают официанты Zuma Band. Они филигранно перевоплощаются в стильные образы, играют с воображением гостей и поражают своим профессиональным вокалом.

В июле стартовал новый тематический сезон ZumaOke – «Жажда». Название говорит само за себя: это жажда будоражащих впечатлений и безупречных постановок. Сезон вдохновлен тематикой Востока, путешествием в манящий Дубай и пустынными пейзажами. «Жажда» будто приоткрывает дверь из Владивостока в фантастические сказки Аравийского полуострова: тут всегда светит солнце, богатство льется рекой, а люди приходят ради ощущения плавящегося расслабления и волшебства.

Арабские шейхи читают на сцене рэп, а пленительные голоса восточных красавиц погружают в состояние восторга. В разноцветном свете софитов мелькают фигуры танцовщиц в изысканных нарядах, золотые блики отражаются по всему помещению, играет популярная музыка и на танцполе становится жарко.

«Жажда» продолжает свое триумфальное шествие вплоть до конца октября. Кульминацией сезона станет вечеринка в стиле Хэллоуин, после которой заведение презентует тему на следующий период.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.