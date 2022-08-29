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Владивосток29 августа 2022 8:44

Отважные бойцы из Приморья отправились на Донбасс помогать братьям по оружию

Батальон «Арсеньевский» займется восстановлением поврежденной техники на территории СВО
Роман КИРИЛКИН
Перед «арсеньевцами» стоит ключевая стратегическая задача.

Перед «арсеньевцами» стоит ключевая стратегическая задача.

Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Боевую технику на Донбассе будет восстанавливать батальон «Арсеньевский». Военнослужащие со всего Приморья уже вступили в стройные ряды российской армии и отправились помогать своим соратникам. В добрый путь солдат проводил зампред регионального правительства Дмитрий Мариза.

Первый рейс отдельного ремонтно-восстановительного батальона на передовую состоялся в понедельник, 29 августа. Перед «арсеньевцами» стоит ключевая стратегическая задача – обслуживание боевой техники прямо на полях сражений. По словам Дмитрия Маризы, отважные воины прославят Приморье, защищая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также братьев на территории Малороссии и Украины.

– Сегодня там решается судьба России, наше будущее, родителей, детей, родных и близких. Уверен, что вы прославите имя батальона. Правительство края гарантирует выполнить все взятые на себя обязательства, оказать поддержку вашим семьям. Ждем вас с Победой!

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации – это бравые бойцы.

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации – это бравые бойцы.

Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации – это бравые бойцы, имеющие за своими плечами большой опыт работы с техникой. После торжественной части солдаты выехали в аэропорт, откуда вылетят на Донбасс, где приступят к своим обязанностям.

На данный момент продолжается набор добровольцев в ряды Тихоокеанского флота, 5-й армии и 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Особо необходимы специалисты по ремонту военной техники. Боевой состав могут пополнить граждане РФ от 18 до 60 лет, независимо от прописки и образования. Зарплата начинается от 200 тысяч рублей, в том числе доступны единовременные «подъемные» в 300 тысяч и льготы участников СВО.

Чтобы уточнить подробности, можно позвонить по телефону 112. Оператор подробно расскажет, что требуется от солдата.

Жители региона поддерживают действия своих соотечественников на Украине и в ЛДНР. Только в апреле 5 тысяч приморцев вышли на центральную площадь краевой столицы, чтобы выразить поддержку российским солдатам – в руках они держали флаги триколора и плакаты, вспоминая патриотические песни. Большую инициативу подхватил житель Романовки, который вызвался на Жигули доставить бойцам Донецкой и Луганской Народных Республик письма от школьников. Автопробег начался в марте 2022 года, а в мае мужчина уже вернулся домой.

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