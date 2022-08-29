Отважные бойцы из Приморья отправились на Донбасс помогать братьям по оружию

Перед «арсеньевцами» стоит ключевая стратегическая задача. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Боевую технику на Донбассе будет восстанавливать батальон «Арсеньевский». Военнослужащие со всего Приморья уже вступили в стройные ряды российской армии и отправились помогать своим соратникам. В добрый путь солдат проводил зампред регионального правительства Дмитрий Мариза.

Первый рейс отдельного ремонтно-восстановительного батальона на передовую состоялся в понедельник, 29 августа. Перед «арсеньевцами» стоит ключевая стратегическая задача – обслуживание боевой техники прямо на полях сражений. По словам Дмитрия Маризы, отважные воины прославят Приморье, защищая Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также братьев на территории Малороссии и Украины.

– Сегодня там решается судьба России, наше будущее, родителей, детей, родных и близких. Уверен, что вы прославите имя батальона. Правительство края гарантирует выполнить все взятые на себя обязательства, оказать поддержку вашим семьям. Ждем вас с Победой!

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации – это бравые бойцы. Фото: Иван ДЯКИН/правительство Приморского края

Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации – это бравые бойцы, имеющие за своими плечами большой опыт работы с техникой. После торжественной части солдаты выехали в аэропорт, откуда вылетят на Донбасс, где приступят к своим обязанностям.

На данный момент продолжается набор добровольцев в ряды Тихоокеанского флота, 5-й армии и 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Особо необходимы специалисты по ремонту военной техники. Боевой состав могут пополнить граждане РФ от 18 до 60 лет, независимо от прописки и образования. Зарплата начинается от 200 тысяч рублей, в том числе доступны единовременные «подъемные» в 300 тысяч и льготы участников СВО.

Чтобы уточнить подробности, можно позвонить по телефону 112. Оператор подробно расскажет, что требуется от солдата.

Жители региона поддерживают действия своих соотечественников на Украине и в ЛДНР. Только в апреле 5 тысяч приморцев вышли на центральную площадь краевой столицы, чтобы выразить поддержку российским солдатам – в руках они держали флаги триколора и плакаты, вспоминая патриотические песни. Большую инициативу подхватил житель Романовки, который вызвался на Жигули доставить бойцам Донецкой и Луганской Народных Республик письма от школьников. Автопробег начался в марте 2022 года, а в мае мужчина уже вернулся домой.

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