Зона отдыха на острове Русском во Владивостоке будет привлекать гостей и зимой

Фото: пресс-служба мэрии Владивостока

С середины июля 2022 года для нового места отдыха на Канале на Русском острове завезли больше 1300 тонн песка. Пространство продолжают благоустраивать. Выяснилось, что «Первый городской пляж», как назвали местечко, оборудовали душевыми с пресной водой, в обозримом будущем появятся 30 световых опор, видеокамеры и спасательные пункты. На подходе кафе, стационарные туалеты. Об этапах благоустройства рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока.

Как рассказал куратор проекта и советник главы дальневосточной столицы Никита Злобин, мунпредприятием «Содержание городских территорий» (СГТ) было вывезено почти 50 КамАЗов мусора, очищена морская линия. Уже появились пешеходные дорожки и лестницы, чтобы безопасно спуститься к побережью. Деревья у местечка тоже облагородили: обрезали ветки, разобрались с газонами.

Для комфортного отдыха на пляже появятся видеокамеры, дополнительные малые формы архитектуры. Помимо развлечений, на «Первом городском пляже» оборудуют медпункты, стационарные туалеты (в том числе для инвалидов).

Предполагается, что жители смогут приехать на отдых и зимой. Недалеко от пляжа, уточнили в мэрии, появится каток и даже клуб зимнего плавания «Морж». Напомним, на пляже уже обустроены волейбольные площадки, в воде организован открытый бассейн для спортивных мероприятий по плаванию. Жителям для отдыха доступны шезлонги, биотуалеты, раздевалки. В общем, место прекрасно подходит, чтобы вцепиться в последние деньги уходящего лета.

Как уже писала «КП», пляж открыли 12 июня. Побережье поселка Канал расширили. Речь идет о муниципальном участке площадью более чем в 1,7 гектара. Какое-то время до 2014 года эти земли были в собственности Минобороны.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Telegram.