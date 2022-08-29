Педагоги Владивостока поделились опытом друг с другом и поставили цели на грядущий учебный год

Мэр наградил педагогов грамотами и благодарственными письмами. Фото: Максим ДОЛБНИН

Десятки педагогов Владивостока собрались 26 августа на ежегодной педагогической конференции. Учителя подвели итоги работы, поделились опытом и поставили цели на будущий год. На торжественной церемонии открытия преподавателей и воспитателей с новым учебным годом поздравил глава города Константин Шестаков.

Глава города отметил, что в 2022 году увеличили число профильных классов и привлекли к обучению региональные вузы и партнеров из ведущих предприятий города и края. Все это для того, чтобы разнообразить школьные программы и насыть их участием экспертов.

Большой упор делают на то, чтобы усилить уровень подготовки к математике и точным наукам. В разработке проект «Школьные субботы». В эти дни планируют проводить не формальным урокам, а тому, что будет интересно детям.

Константин Шестаков также обозначил, что 4 сентября совместно с Центром «Амурский тигр» на центральной площади Владивостока пройдет масштабное празднование Дня знаний. Глава города уверен, что праздник получится красивым и интересным для юных приморцев. Это может превратиться в добрую городскую традицию.

Не обошлось и без чествования выдающихся работников образования. Грамотами и благодарственными письмами от администрации Владивостока мэр наградил учителей школ, педагогов дошкольного и дополнительного образования.

Педагогическая конференция включает в себя не только дискуссионные, но и выставочные площадки. В этом году, например, в рамках конференции прошла «Выставка коммерческих образовательных продуктов и сервисов». Представители предпринимательского сообщества представили свои товары, ориентированные на дошкольное и школьное образование, в том числе робототехнику, интерактивные технологии, приборы для творчества, развивающие игры и многое другое.

Завершилась августовская конференция родительским собранием в режиме онлайн «Конструктивный диалог с родителями», а также подведением итогов педагогического интенсива.