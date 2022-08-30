Небольшой и местами умеренный дождь охватит Приморье

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Небольшой, местами умеренный дождь пройдет в Приморье во вторник, 30 августа. Об этом dv.kp.ru рассказали в «Примгидромете».

Синоптики сообщают, что погоду в регионе определяют атмосферные фронты. Ветер во вторник ожидается южный умеренный, а температура воздуха составит +19…+24°C.

Во Владивостоке наблюдается облачность, не исключен небольшой дождь. Ветер так же южный и юго-восточный умеренный. Температура воздуха достигнет отметки в +19…+21°С.

В Уссурийске так же облачно, временами пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха чуть выше, чем в приморской столице: +22…+24°C.

В Находке сохранится облачность. Согласно прогнозу, преимущественно без осадков. Ветер остается юго-западный умеренный. Температура воздуха средняя: +20…+22°C.

Температура воды в Амурском заливе: +22°C, в заливе Находка +12°C, в заливе Посьета +20°C.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала о погоде на грядущий сентябрь. Так,1 сентября, в День знаний, Приморье встретит с относительно низкой температура воздуха: +12…+17°C. Самые сильные ухудшения погоды, связанные с осадками, могут выпасть на 10, 11, 21 и 23 сентября.

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