«Навар» на 9 миллиардов: что известно о крупном сговоре дорожников Приморья

Из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Антимонопольщики Приморья нанесли удар по сговору подрядных организаций, занимающихся обслуживанием дорог. ООО «Стройдорсервис» и ООО «Хабаровскдорснаб» (обе компании базируются в Хабаровском крае) оштрафованы на 230 миллионов рублей, сообщили в УФАС Приморья.

Картельный сговор, уточнили в пресс-службе, действовал на территории Приморья и региона-соседа. Фирмы реализовывали дороги в том числе по проекту «БКД», торговые процедуры проходили гладко, но в апреле 2022 года о картеле узнали. Сумма всех государственных подрядов превысила 9 миллиардов рублей. Точная прибыль сговорщиков неизвестна. Вероятно, компании могут включить в лист недобросовестных подрядчиков.

ООО «Стройдорсервис» отдаст из своего кармана в казну более 183 миллионов рублей, еще 46 миллионов должна государству ООО «Хабаровскдорснаб». Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что в Приморье наказали подрядчика за некачественное состояние туристической дороги.

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