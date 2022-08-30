Иллюстрация из архива. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приморцам удалось за видео запечатлеть целую стаю удивительных морских млекопитающих – дельфинов. Красавцы сопроводили судно у восточного побережья Приморья, об этом местные сообщили в социальных сетях (Telegram-канал pogoda_25_region). Предположительно, речь идет об афалинах.

Напомним, эти мормлеки издревле были спутником удачи. Когда рыбаки видели их в море, это означало, что судьба будет благоволить кораблю и убережет от бед. Конечно, это далеко не первый раз, когда жители прибрежного Приморья встречают удивительных морских жителей. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, как дельфины окружили людей в заливе Находка.

Этим летом дельфины и белухи особенно активно идут на контакт с человеком, если не мешает шторм. В середине июля, например, жители встретили афалин в Уссурийском заливе. Подробнее о контакте мормлеком с цивилизацией – в отдельном материале «КП».

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