Фото: предоставлено КП

Дорога Артем-Владивосток оказалась скована многокилометровой пробкой из-за аварии, об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Как стало известно dv.kp.ru, произошла массовая авария, в деталях разбираются сотрудники УГИБДД УМВД Приморья. По словам очевидцев, есть раненные. В то же время читатели предоставили редакции фото лишь с одним пострадавшим автомобилем. Подробности уточняются у правоохранительных органов.

Фото: онлайн-карты 2GiS

Массовая пробка на Артемовской развязке в сторону одноименного города сохраняется. По данным онлайн-карт, дорожный затор из автомобилей затянулся на более чем 11 километров и сохраняется практически до конца улицы Фрунзе (автовокзал Артема). Жители жалуются.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об аварии в дальневосточной столице. Женщину насмерть сбил минивэн, пострадавшая перевернулась от удара. Скончалась она в машине скорой помощи.

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