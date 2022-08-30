Тематическая иллюстрация. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Тропический шторм HINNAMNOR охватит Приморский край с 5 по 7 сентября. Как рассказали в «Примгидромете», регион ожидают сильные ливни и шквальный ветер.

Шторм образовался в Тихом океане из тропической депрессии. Всего за сутки он получил стал сильным и продолжает продвигаться в сторону Приморья со скоростью 20-25 километров в час. Синоптики прогнозируют, что через несколько дней он может превратиться в супертайфун.

По данным ведомства, хотя 1 и 2 сентября погодный «дьявол» замедлится и немного «повиснет» над островами Рюкю, уже 3 сентября он направится на север, на следующий день выйдет в Восточно-Китайское море, сдвинется на восток и достигнет Японского моря. Однако есть свои нюансы – «полет» вихря может изменить траекториб

– Учитывая большой срок прогноза, расчеты траектории тайфуна, скорее всего, изменятся. Наиболее точными расчеты будут после того, как вихрь пройдет «точку поворота» и развернется на северо-восток. Примгидромет проводит непрерывный мониторинг всей поступающей информации, прогнозы будут уточняться

Если прогнозы сбудутся, в Приморье с 5 по 7 сентября пройдут дожди. Дожди с фронтальными разделами.

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