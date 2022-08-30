Почти 2,5 тонн автотоваров из Южной Кореи незаконно перевезли через Приморье

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через порт Восточный в Приморском крае едва не перевезли около 2,5 тонн автотоваров, не прошедших таможню, сообщает пресс-служба находкинского ведомства. Перевозкой занималась компания из Московской области, которая впоследствии выплатила штраф в размере 520 тысяч рублей

Когда осуществлялась транспортировка, таможенники занялись проверкой двух контейнеров. В них, согласно декларации, размещалось 36 тонн шин для автокранов. Но когда тары начали проверять, оказалось, что там находятся незадекларированные товары., среди которых автомобильные камеры и ободные ленты. Общая стоимость находки составила 800 тысяч рублей.

Перевозимое задержали, а на провонарушителей завели административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ – недекларирование. Теперь недобросовестной организации предстоит выписать штраф в полмиллиона. Когда компания уплатила наложенные таможней платежи, детали возвратили владельцу.

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