В морских акваториях близ Владивостока запретят плавание судов

Из архива КП. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для морских акваторий дальневосточной столицы установят запрет на плавание судов всех типов транспортного сообщения с 3 по 8 сентября 2022 года, кроме специализированных кораблей и транспортных средств пассажирской линии, напомнили пресс-службе правительства Приморского края, ранее меру предложило региональное министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничение связано с проведением VII Восточного экономического форума. Суда, привлеченные к организации мероприятия, не попадают под запрет. Под ограничение попадают маломерные, парусные, спортивные, гидроциклы, пассажирские, прогулочные, грузовые, суда вспомогательного флота, бункеровщики, буксиры. Мера распространяется на районы от мыса Доронина до Шигина, в водах Уссурийского залива в бухтах Аякс, Парис, в районе от Новосильского до мыса Житкова.

Перевалка опасных грузов в морском порту Владивостока с 3 по 8 сентября 2022 года также будет запрещена.

Напомним, перед ВЭФ и на время форума приостановят земляные работы, ремонт сетей, гидравлические испытания, запрещено будет летать над городом. Постановления уже подписаны и вступили в силу, следует из правовых документов мэрии Владивостока.

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