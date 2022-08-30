Константин Шестаков рассказал жителям Ленинского района о ближайших изменениях на их родных улицах

Все прозвучавшие во время встречи вопросы внесены в протокол. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Константин Шестаков встретился с жителями Ленинского района. Приморцы обсудили с главой города, когда отремонтируют дороги, появятся ли новые остановочные павильоны, а также затронули работу общественного транспорта.

И первый, наверное, самый наболевший вопрос, который задали местные жители – когда же отремонтируют проезжу часть от 32 до 28 дома по улице Толстого. По словам приморцев, сейчас проезд по этой дороге крайне затруднителен, в связи с чем необходим ремонт дорожного полотна.

Проезжая часть от 32 до 28 дома по улице Толстого. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Мэр объявил, что уже в 2022 году этот участок приведут в порядок в рамках программы по ремонту дворов, как раз-таки потому что ранее люди направляли заявку. Также Константин Шестаков рассказал о планах на следующий год. В скором времени займутся развитием территории в районе озера на Сафонова, создадут парк в микрорайоне Снеговая Падь, а также устроят общественное пространство на Орлиной сопке. Эти территории определены рейтинговым голосованием, участие в котором приняли 50 тысяч горожан.

Также на встрече обсудили работу общественного транспорта. В частности, люди обратили внимание на частные задержки в расписании движения автобусов. Заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, курирующий управление транспорта отметил, данная проблема действительно есть в часы пик из-за дорожных заторов или схода с маршрута автобуса по техническим причинам. В случае поломки машины автотранспортное предприятие производит ее замену в течение двух часов. Однако. несмотря на перечисленные причины, вопрос соблюдения расписания автобусов в Ленинском районе возьмут на особый контроль.

Приморцы спросили о благоустройстве их микрорайона. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА

Также решить сложившуюся ситуацию возможно благодаря реконструкции существующих магистралей. Так, сейчас специалисты городской администрации ведут работу по проектированию дорог и развязок.

После получения проектов планировок территорий и проектно-сметных документаций город будет изыскивать средства и проводить работы по реконструкции крупных транспортных магистралей и развязок. В их числе – развязка в районе Фирсова, дорога по проспекту Красного Знамени – Аллилуева – Котельникова, Рудневский мост, строительство мостового перехода Бородинская – Русская и другие объекты.

Также в планах у городской администрации на будущий год установить по просьбам горожан новый остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Толстого». Все прозвучавшие во время встречи вопросы также внесены в протокол и будут проработаны сотрудниками профильных управлений.

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