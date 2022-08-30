Последние деньки лета – в кино: что могут посмотреть школьники Владивостока перед началом учебы

Кинозалы без дела не простаивают – есть, что показать. Иллюстрация из архива КП. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Новинки российской анимации, классика, мультсериалы и мультфильмы для всей семи – репертуар киносети «Иллюзион» полон «всего-всего», чем можно скрасить последние деньки уходящего лета. Полная афиша всегда доступна на сайте сети, редакция «КП», в свою очередь, подготовила список премьер и других лент (6+), на которые весело будет сходить даже с вашей бабушкой.

МиньоныГрювитация

Анимационный фильм студии Illumination – явно хит летнего сезона. Об истории Грю и его желтых помощников не слышал только ленивый, поэтому об очередном драйвовом сиквеле много разглагольствовать нет нужды. Просмотр доступен в кинотеатрах «Океан» на Набережной, 3, и в КЗ «Черемушки» на Черемуховой, 15, «Иллюзионе» по адресу проспект 100-летия Владивостоку, 103. Сеансы запланированы практически на каждый час до конца каникул. 1 сентября ленту покажут в «Иллюзионе» и «Черемушках».

Удача

Новинка американо-испанского производства о том, что представляет из себя злодейка-судьба. Ребята определенно будут рады искрометному юмору и красочному фантастическому миру Удачи, который изобразили авторы. Взрослые останутся в восторге от около философских размышлений о том, действительно ли плохо быть неудачником. Посмотреть ленту можно в «Иллюзионе» на проспекте 100-летия Владивостоку, 103.

Барбоскины TEAM

Полюбившийся детям многосерийный мультфильм «Барбоскины» вышел на новый («киношный») уровень, и премьеру также покажут в кинотеатрах сети. Приключение будет завязано на попытке семейства покорить Интернет. Сеансы доступны в «Уссури» на Светланской, 31, а также в вышеперечисленных кинотеатрах.

Гостья из космоса

Фантастическая сказка прямиком из Дании, родины Ганса Христиана Андерсена. Картина расскажет о переезде школьника Аллана в новый город перед началом учебного года. Друзей завести в такой ситуации, будем честны, сложно – но пареньку повезло. Его спутницей становится туристка с далекой планеты во вселенной. Это уходящая премьера: успеть посмотреть ее можно во всех кинотеатрах сети в 10 и 12 часов 31 августа.

Пес-самурай и город кошек

Еще одна нашумевшая лента от создателей «Короля льва» - мэтра зарубежной анимации. Картина расскажет о том, как смелому пса стать настоящим самураем. Это необходимо, чтобы одолеть пушистых ниндзя – рать кошачьих, угрожающих всей Земле. Посмотреть можно в «Иллюзионе» и «Черемушках» 31 августа, 1-2 сентября в «Черемушках» в 12:00.

МУЛЬТ в кино. Выпуск №146

В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» еноты учат Валю быть плохим, Катя и Эф узнают, как помогают друг другу разные существа, кошечки и собачки расскажут про лекарство для меткости. Посмотреть игровой фильм можно будет 31 августа в «Иллюзионе» и «Черемушках» в 10 часов.

DC Лига Суперпитомцы

Лента расскажет о том, что происходит за кулисами супергеройского быта, но это далеко не все. Псу Крипто, лучшему другу Супермена, предстоит в одиночку сразиться со злом. Когда сами спасатели Земли окажутся в опасности, смогут ли им помочь их суперпитомцы? Уникальная комедия сможет заставить от души посмеяться и поклонников комиксов, и тех, кто далек от этого, 31 августа, 1 и 2 сентября в «Океане» и «Черемушках». Сеансы в 14:15 и в 10:00.

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