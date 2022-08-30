ДВФУ стал героем национальной просветительской рекламы

Здание Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Дальневосточный федеральный университет в Приморье стал лицом федеральной рекламной кампании «Что стоит за этим знаком», призванной без вымысла рассказать о достижениях и проектах, запущенных по национальному проекту. Курирует направление АНО «Национальные приоритеты».

ДВФУ – участник программы стратегического лидерства «Приоритет 2030» по нацпроекту «Наука и университеты». Вуз наметил несколько траекторий развития для федеральных проектов «Мировой океан», «Науки о жизни», «Физика и материаловедение», «Центр цифрового развития», «Центр инжиниринга». Программа усиливает уже запущенные и реализуемые научные, образовательные, инновационные проекты. Остров Русский становится научно-образовательным авангардом Дальнего Востока – а его кампус ежегодно принимает делегации гостей в рамках ВЭФ.

Напомним, цель программы «Приоритет-2030» – консолидация усилий российских вузов. Широкая группа университетов займут лидирующие позиции в открытиях, технологиях и разработках для последующего внедрения проектов в российскую экономику и социальную политику.

В большой рекламной кампании «Что стоит за этим знаком» представят множество других объектов, созданных по национальным проектам. Среди них, например, Центр амбулаторной онкологической помощи Новоспасской районной больницы (Ульяновская область), Дворец Спорта «Центральный» (Калужская область).

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