Во Владивостоке потеплеет до +23°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 31 августа, в Приморье ожидаются небольшие дожди и грозы. Умеренный ветер южных направлений. Воздух в крае прогреется до +15…+26°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер умеренный северо-западный. Столбики термометров в приморской столице покажут до +21…+23°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, утром на город опустится туман. Порывы ветра слабые. Температура воздуха поднимется до +23…+26°C.

В Находке облачно, слабый ветер без осадков. Воздух прогреется до +21…+23°C.

Напомним, что в начале в сентябре в Приморье ожидаются ливни и сильный ветер. По информации синоптиков портала «Примгидромет», удар стихии обрушится на край 5 сентября и продлится до 7 числа.

Также метеорологи озвучили примерный прогноз погоды на сентябрь 2022 года. По словам специалистов, среднемесячная температура в крае поднимется до +12…+17°C.

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