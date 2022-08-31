Выздороветь смогли 555 приморцев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Региональный оперштаб опубликовал новые данные по росту заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки 583 жителя Приморья заразились COVID-19. Справиться с недугом смогли 555 человек.

Во вторник, 30 августа, прививку от коронавируса сделали 4673 приморца, под наблюдением врача находятся 4,9 тысячи человек. Как рассказали в оперштабе, прививочная кампания в крае набирает обороты, за два дня иммунизацию прошли 9,5 тысячи жителей.

В Приморье сделать ревакцинацию препаратом «ГамКовидВак» можно в прививочных пунктах. Для этого необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС.

Напомним, что в Приморье, как и во всей России, действует горячая линия по коронавирусу. Операторы расскажут вам о мерах профилактики, а также о борьбе с болезнью. В первую волну COVID-19 за 2020-2021 годы поступило больше пяти миллионов обращений.

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