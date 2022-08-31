Памяти капитанов «огненных рейсов»

Во Владивостоке установили мемориальную доску в память о капитанах. Фото: FESCO

Память капитанов Дальневосточного морского пароходства увековечили во Владивостоке. Соответствующая мемориальная доска появилась на доме по адресу: Уборевича, 15. На ней высечены имена 24 судоводителей, совершавших в годы Великой Отечественной войны «огненные» рейсы в СССР с грузами по ленд-лизу (союзники поставляли технику, продовольствие, медикаменты и прочее с пост-оплатой).

Торжественная церемония открытия памятного объекта состоялась 29 августа. В ней приняли участие родственники легендарных капитанов, ветераны ДВМП, заместитель главы Владивостока Дарья Стегний, советник председателя городской думы Сергей Крылов и неравнодушная общественность.

На доске высечены имена 24 судоводителей, совершавших «огненные» рейсы. Фото: FESCO

С открытием памятной таблички присутствующих поздравил заместитель директора филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Николай Чвертко. Он отметил, что на карте Владивостока это место является знаковым. В доме на Уборевича жили капитаны, на чьих примерах и трудах до сих пор учатся юные судоводители. От лица ДВМП он поблагодарил инициативную группу дома, сохранивших память об участниках «огненных рейсов». Теперь о подвигах этих поистине легендарных людей узнает еще больше жителей и гостей дальневосточной столицы.

Николай Чвертко. Фото: FESCO

Всего в годы Великой Отечественной войны такие рейсы совершали порядка 180 судов ДВМП. За это время по тихоокеанскому маршруту перевезено более 10 миллионов тонн, или 47 % всех грузов.

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