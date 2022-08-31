Из глубины обветшалых 90-х к свету нового времени

Сейчас в парке делают аллеи и зоны отдыха. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

В глубине домов на улице Русской, возле Бородинской, 15б, уже много лет существует парк «Солнышко». Его еще в прошлом веке построили для ребятни, но, увы, - пространство быстро пришло в запустение. Под свое крыло место отдыха взял пенсионер-строитель Алексей Коньков, который и восстановил его полностью. Сейчас порядок в парке поддерживает его сын Александр. Однако сил оказалось недостаточно, хотя бы по той причине, что пришло время сделать территорию современной. Благо в 2021 году парк попал в программу «1000 дворов Дальнего Востока», а уже в июне 2022-го здесь начали ремонт.

Мэрия Владивостока регулярно отчитывается о том, как идут работы. Сначала здесь убрали старое покрытие и начали готовить землю к новому. И уже сейчас можно видеть, как постепенно появляются пешеходные зоны, еще немного, и аллеи с «тихими островками» - скамейки под сенью деревьев - полностью впишутся в парковый пейзаж. Порадует «Солнышко» отдыхающих и сценой с детской площадкой. Для активных ребят возведут роллердром, где все желающие смогут рассекать на роликах и велосипедах; предусмотрели здесь и поля для игры в футбол, волейбол и баскетбол. Ну и куда без зоны для настольных игр? Все эти площадки - в недалеком будущем, а сейчас здесь устанавливают малые архитектурные формы.

Макет будущего пространства. Фото: Дирекция общественных пространств Владивостока

Хочется добавить, что кроме федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока» в Приморье действует своя, похожая программа, но распространенная только на регион. Благодаря ей, отметил заместитель мэра Тарас Фищук, за четыре года во Владивостоке удалось благоустроить больше 500 дворов. В этом году отремонтируют 21 территорию по краевой программе и еще 142 - по федеральной.

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