Разъяренная жительница Владивостока накричала на футбольных фанатов и пообещала порвать их барабан

Некоторые приморцы встали на сторону женщины. Фото: принтскрин видео.

Всем после долгого и рабочего тяжелого дня хочется отдохнуть в свой квартире, наслаждаясь тишиной. Только вот это не всегда возможно. Жительнице Владивостока помешал расслабиться бой барабанов, который раздавался со стадиона во время футбольных соревнований. Не желая терпеть шум, она пошла разбираться с фанатами.

Видео, на которых женщина громко и в грубой форме ругает болельщиков, появилось в социальных сетях. На кадрах недовольная жительница приморской столицы возмущается из-за того, что ей и ее маленькому ребенку мешает шум барабанов.

Футбольных фанатов же агрессия не остановила, они начали кричать еще громче, на что недовольная женщина пообещала порвать музыкальный инструмент.

В комментариях люди разделились на два лагеря: одни согласились с возмущениями и отметили, что поддержать свою команду можно и без барабанов, другие же заявили, что живут через два дома от стадиона, но не слышат шума.

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