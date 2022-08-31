«Хрустальный мир» Владивостока

Ребята побывали на экскурсии в кинологическом клубе. Фото: Управление развития общественных инициатив.

Увы, во Владивостоке немало детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Но о ребятах заботятся, помогают влиться в творческую среду и организовать разнообразные мероприятия для них. Для этого несколько лет назад придумали проект «Хрустальный мир» для детей от 8 до 17 лет, и недавно больше 70 мальчишек и девчонок отправились на экскурсии в кинологический клуб и в школу верховой езды.

– Главная цель проекта – не только привлечь детей с ограничениями к творчеству и организовать их досуг, но и устранить социальную разобщенность детей-инвалидов и детей, не имеющих инвалидности. Поэтому на мероприятия мы приглашаем и деток, не имеющих заболеваний. Посещая различные мастер-классы, экскурсии и мероприятия, ребята обретают себе новых друзей, – поделился руководитель городского управления развития общественных инициатив Сергей Язев.

Впереди ребят ждут насыщенные дни с поездками в дельфинарий и сафари-парк, мастер-классами по настольным играм, ну и многими другими событиями. Завершит проект в этом сезоне большой сентябрьский фестиваль «Мы вместе» для всех детей и взрослых с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. Для них придумали увлекательную программу. О месте и времени его проведения будет сообщено дополнительно.

Также дети посетили школу верховой езды. Фото: Управление развития общественных инициатив.

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