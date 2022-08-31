Необъяснимая жестокость или глупость по пьяни? Резонансная история произошла в Приморье

Иллюстрация из архива. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

История необъяснимой жестокости произошла в приморском Лесозаводске – по крайней мере, так считают родственники погибшего. Как сообщает издание «Золотой мост», несколько человек якобы избили и выкинули из окна мужчину. Выпал пострадавший из верхнего этажа дома, cкорая оперативно прибыла, но травмы оказались не совместимы с жизнью. В издании уточняют, что родственники парня не верят в «версию о несчастном случае».

Фото: принтскрин видео, GoldenMost.ru

Как уточнил источник «Комсомольской правды – Владивосток» в правоохранительных органах, все произошло в ночь на 27 августа. Основная версия заключается именно в том, что мужчина поругался с женой, напился и проявил неосторожность. Выпал из окна случайно. По версии органов, есть свидетели происшествия.

В то же время родственники расклеили объявления о поиске потенциальных «убийц». Пока в истории много дыр, так что редакция продолжит устанавливать обстоятельства.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» писала о трагической аварии в дальневосточной столице. Женщина скончалась под колесами минивэна.

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