Какой он, идеальный офис в центре Владивостока?

Где во Владивостоке можно найти отличные помещения под офис? Фото: Сергей БАЛАНОВ

Район, расположение и даже планировка офисного помещения во многом способствует продажам и удачному ведению дел, особенно когда речь идет о бизнесе в столице Дальнего Востока. Небольшая подборка удачных вариантов, идеально подходящих под организацию офиса, облегчит поиск и вашу жизнь.

Начнем с центра Владивостока. Шаговая доступность от остановки и соседство с ГУМом – отличные критерии для того, чтобы рассмотреть помещение общей площадью 189,5 квадратных метра. Расположен вариант на цокольном этаже жилого дома на Уборевича, 6. Входная зона украшена витражным остеклением, есть место для наружной рекламы, которое хорошо просматривается с дороги. Внутри – качественный ремонт. Из преимуществ: централизованное электроснабжение и отопление. Здание полностью готово к эксплуатации.

Аренда – 1250 рублей за квадратный метр;

Продажа – 25 миллионов рублей.

Уборевича, 6. Фото: Юлиана ВИНОГРАДОВА

Еще одно помещение в центре города общей площадью 297,8 квадратных метра находится по адресу улица Набережная, 10 (отель Azimut). Помещение находится недалеко от автобусной остановки, имеет отдельный вход и большую площадку возле входной зоны с видом на Набережную Владивостока, а также прилегающую автопарковку. Планировка создана под офис – помещение разделено на 6 кабинетов. Централизованная канализация и водоотведение, центральное отопление.

Продажа – 32 миллиона рублей.

Набережная, 10 (отель Azimut). Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Еще одно помещение под офис находится на Ильичева, 16, – пристройка к жилому зданию общей площадью 280,8 квадратных метра. Помещение имеет отдельный вход, есть место для наружной рекламы. Здание имеет отличную транспортную и пешеходную доступность. Центральное отопление, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.

Аренда – 3000 рублей за квадратный метр;

Продажа – 47 миллионов рублей.

Ильичева, 16. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

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